Twitter не против «экспериментов» с его данными... если у вас есть $5 000 в месяц

Twitter не против «экспериментов» с его данными... если у вас есть $5 000 в месяцНебольшие компании выразили беспокойство
Twitter представил новый уровень API для разработчиков. План Pro стоимостью 4200 евро в месяц находится между планом Basic стоимостью 83 евро в месяц и планом Enterprise по индивидуальной цене. За эту стоимость вы получите большой набор данных из Twitter, с которыми вы без проблем сможете «экспериментировать».
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Хотя план Pro предлагает значительные преимущества, такие как доступ к одному миллиону архивных твитов и 300 000 опубликованных твитов в месяц, а также фильтрованные потоки в реальном времени и поиск твитов за прошлые периоды, высокая цена вызывает опасения.
Малые предприятия оказались перед дилеммой, поскольку план Basic не отвечает их требованиям, в то время как план Pro превышает их бюджет. Некоторые разработчики считают, что ограничения слишком жесткие для такой цены, и выражают разочарование.
Пока неясно, насколько эффективным окажется дорогой тарифный план Pro для привлечения новых клиентов, особенно стартапов.