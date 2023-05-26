Twitter не против «экспериментов» с его данными... если у вас есть $5 000 в месяц

Хотя план Pro предлагает значительные преимущества, такие как доступ к одному миллиону архивных твитов и 300 000 опубликованных твитов в месяц, а также фильтрованные потоки в реальном времени и поиск твитов за прошлые периоды, высокая цена вызывает опасения.

Малые предприятия оказались перед дилеммой, поскольку план Basic не отвечает их требованиям, в то время как план Pro превышает их бюджет. Некоторые разработчики считают, что ограничения слишком жесткие для такой цены, и выражают разочарование.

Пока неясно, насколько эффективным окажется дорогой тарифный план Pro для привлечения новых клиентов, особенно стартапов.