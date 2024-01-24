Twitter не устоял перед трендами и принял для iPhone беспарольный вход

Опубликовано 24 января 2024, 18:27
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Twitter не устоял перед трендами и принял для iPhone беспарольный входС помощью ключей Passkeys
X (бывший Twitter) представил беспарольный для iPhone и iPad, позволяющую пользователям защищать свои аккаунты с помощью Face ID или Touch ID. Функция Passkeys генерирует криптографические ключи, один из которых хранится в X, а другой — локально на устройстве, позволяя пользователям входить в систему без ввода пароля. В настоящее время Passkeys доступна в США, и компания не сообщила, когда она появится на Android, ПК или в других странах.
Passkeys, созданные на основе технологии WebAuthn (Web Authentication), предлагают альтернативу традиционным паролям, используя методы аутентификации устройства, такие как Face ID или датчики отпечатков пальцев. X присоединяется к другим крупным технологическим компаниям, таким как Google, PayPal, Microsoft и Nintendo, которые предлагают беспарольный вход в систему.
В случае потери или поломки устройства многие сервисы, поддерживающие Passkeys, предлагают резервные варианты, такие как повторная аутентификация по номерам телефонов, адресам электронной почты или аппаратным ключам безопасности.
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