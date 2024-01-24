Twitter не устоял перед трендами и принял для iPhone беспарольный вход

Passkeys, созданные на основе технологии WebAuthn (Web Authentication), предлагают альтернативу традиционным паролям, используя методы аутентификации устройства, такие как Face ID или датчики отпечатков пальцев. X присоединяется к другим крупным технологическим компаниям, таким как Google, PayPal, Microsoft и Nintendo, которые предлагают беспарольный вход в систему.

В случае потери или поломки устройства многие сервисы, поддерживающие Passkeys, предлагают резервные варианты, такие как повторная аутентификация по номерам телефонов, адресам электронной почты или аппаратным ключам безопасности.