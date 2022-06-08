Twitter обязали выдать личность пользователя ультраправому активисту

Австралийский судья постановил, что Twitter должен передать информацию о пользователе PRGuy17 ультраправому активисту Ави Йемини. Австралийский антиисламский провокатор начал судебный процесс в федеральном суде Австралии в феврале этого года, заявив, что твиты PRGuy17 носят клеветнический характер, сообщает The Guardian.

Судья Дебби Мортимер удовлетворила желание Йемини, постановив по согласию сторон, что Twitter должен передать имя, электронную почту и IP-адрес аккаунта в течение 14 дней. Предполагаемые порочащие твиты включали в себя то, что Йемини называли "угрозой" национальной безопасности Австралии и не только.

Йемини написал в Твиттере, что PRGuy "прячется за своим фальшивым профилем, чтобы порочить "политических противников". Ультраправый активист намекнул, что хочет использовать эту возможность, чтобы "разоблачить" своего “спарринг-партнера” в Твиттере.

Это уже не первый случай, когда ультраправый деятель пытается уничтожить своего критика в Интернете. Ранее он "разоблачил" австралийского журналиста, раскрыв его имя и адрес, что привело к многочисленным угрозам расправы и заставило журналиста удалить свои социальные аккаунты.