Twitter одним обновлением "поломал" множество сайтов и приложений

По данным Engadget, изменения в API повлияли на такие приложения, как Jetpack Social, Flipboard, Echobox и Social Bearing, а также на функции входа в Post News и Substack. Новый бесплатный API предлагает только 1 500 запросов в месяц и доступ к функции входа через аккаунт Twitter для каждого приложения.

Решение Twitter закрыть доступ к старому API повлияло и на разработчиков, которые готовы платить за новый API. Так, разработчики Echobox заявили в своем блоге, что они не получили ответа от отдела корпоративных продаж Twitter, и их доступ к API был прекращен без предупреждения.