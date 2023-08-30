Twitter отменил запрет политической рекламы накануне выборов в США

Компания обещает бороться с дезинформацией, связанной с политической рекламой, несмотря на то, что ранее она сократила штат сотрудников, отвечающих за мониторинг ложной информации.

Бывший генеральный директор Джек Дорси запретил политическую рекламу, чтобы снять озабоченность тем, что его соцсеть наживается на дезинформации. Несмотря на критику, Twitter настаивает на том, что будет маркировать недостоверные сообщения и запрещать продвижение ложного контента, стремясь при этом способствовать открытой политической дискуссии.