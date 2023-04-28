Twitter под руководством Илона Маска стал больше сотрудничать с правительством

Twitter под руководством Илона Маска стал больше сотрудничать с правительствомДаже правительством стран, которые не славятся «свободой слова»
С тех пор как полгода назад Маск возглавил Twitter, он стал чаще выполнять правительственные запросы, чем предыдущее руководство. Об этом сообщает Rest of the World со ссылкой на данные соцсети.
Технологическое издание проанализировало данные, предоставленные Twitter в базу данных Lumens, и обнаружило, что Twitter полностью выполнил более 80% из 971 правительственного и судебного запроса, полученного с момента приобретения компании Маском.
До поглощения компании Маском Twitter полностью выполнял только около половины правительственных запросов.
Более того, самоотчеты Twitter показывают, что с момента приобретения компании Маском компания не отклонила ни одного правительственного запроса, тогда как раньше она делала это время от времени. Запросы в том числе поступали из таких стран, как Индия и Турция.
Интересно, что Маск ранее сделал «свободу слова» основным принципом своего ребрендинга Twitter, называя себя «абсолютным сторонником свободы слова» и обещая платформу, защищенную от цензуры.