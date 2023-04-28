Twitter под руководством Илона Маска стал больше сотрудничать с правительством

Технологическое издание проанализировало данные, предоставленные Twitter в базу данных Lumens, и обнаружило, что Twitter полностью выполнил более 80% из 971 правительственного и судебного запроса, полученного с момента приобретения компании Маском.

До поглощения компании Маском Twitter полностью выполнял только около половины правительственных запросов.

Более того, самоотчеты Twitter показывают, что с момента приобретения компании Маском компания не отклонила ни одного правительственного запроса, тогда как раньше она делала это время от времени. Запросы в том числе поступали из таких стран, как Индия и Турция.

Интересно, что Маск ранее сделал «свободу слова» основным принципом своего ребрендинга Twitter, называя себя «абсолютным сторонником свободы слова» и обещая платформу, защищенную от цензуры.