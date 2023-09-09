Twitter подал в суд на Калифорнию

Компания утверждает, что закон AB 587 противоречит Конституции и может привести к цензуре. X утверждает, что истинная цель закона заключается в том, чтобы заставить социальные сети удалять контент, признанный государством проблемным, что может привести к нарушению свободы слова, защищенной Конституцией.

Сторонники законопроекта AB 587 утверждают, что он необходим для повышения прозрачности работы крупнейших платформ. Джесси Габриэль, автор законопроекта, в ответ на иск X заявил, что если компании нечего скрывать, то у нее не должно быть возражений против законопроекта.