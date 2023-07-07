Twitter пригрозил судом своему конкуренту от авторов Instagram*За использование секретной информации
Twitter угрожает судебным иском компании Meta* в связи с недавно запущенной платформой под названием Threads. Twitter обвиняет Meta в переманивании бывших сотрудников для создания клона приложения компании Илона Маска и незаконном присвоении ее коммерческих секретов и интеллектуальной собственности.
В письме, направленном адвокатом Twitter генеральному директору Meta*, Twitter требует, чтобы Meta* немедленно прекратила использовать любую конфиденциальную информацию и коммерческие секреты, полученные от Twitter. В письме утверждается, что Meta* наняла множество бывших сотрудников Twitter, которые имели доступ к конфиденциальной информации и намеренно использовали эти знания для разработки Threads.
Однако директор по коммуникациям Meta* опровергает эти утверждения, заявляя, что никто из инженеров, работающих над Threads, не является бывшим сотрудником Twitter.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена