Twitter признал показ личный сообщений случайным пользователям

В апреле произошел инцидент, в результате которого приватные твиты Circle появлялись в лентах случайных пользователей. Даже те, кто не был подписан на пострадавшие аккаунты, могли видеть эти приватные твиты.

Недавно Twitter направил пользователям электронное письмо, в котором признал наличие проблемы и подтвердил, что ошибка была устранена. Служба безопасности, как сообщается в письме, «оперативно выявила и устранила проблему».

Для этого Twitter провел расследование и выразил сожаление по поводу любых проблем с конфиденциальностью, которые он мог вызвать. Они подчеркнули свою приверженность защите частной жизни пользователей и пониманию рисков, связанных с подобными инцидентами.