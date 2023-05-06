Twitter признал показ личный сообщений случайным пользователям

Twitter признал показ личный сообщений случайным пользователямИ исправил эту ошибку
Twitter исправил ошибку, которая нарушала конфиденциальность функции Circle, аналогичной функции избранных друзей в некоторых соцсетях. И, соответственно, признал ее наличие.
В апреле произошел инцидент, в результате которого приватные твиты Circle появлялись в лентах случайных пользователей. Даже те, кто не был подписан на пострадавшие аккаунты, могли видеть эти приватные твиты.
Недавно Twitter направил пользователям электронное письмо, в котором признал наличие проблемы и подтвердил, что ошибка была устранена. Служба безопасности, как сообщается в письме, «оперативно выявила и устранила проблему».
Для этого Twitter провел расследование и выразил сожаление по поводу любых проблем с конфиденциальностью, которые он мог вызвать. Они подчеркнули свою приверженность защите частной жизни пользователей и пониманию рисков, связанных с подобными инцидентами.