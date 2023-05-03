Twitter разрешил аккаунтам экстренных служб не платить за доступ к API

Twitter разрешил аккаунтам экстренных служб не платить за доступ к APIЦены на который могут доходить до $42 тыс
Twitter сделал исключение для экстренных служб, им не нужно будет платить за API. Этот шаг был предпринят после того, как несколько аккаунтов, включая Национальную метеорологическую службу и Столичное транспортное управление, столкнулись с перебоями в доступе к API, в результате чего некоторые из них вообще покинули платформу.
Twitter заявил, что «проверенные государственные или общественные службы, которые публикуют в Twitter предупреждения о погоде, транспортные обновления и уведомления о чрезвычайных ситуациях» могут продолжать использовать API бесплатно.
В рамках предыдущей системы бесплатная версия API Twitter позволяла пользователям публиковать всего 1 500 автоматических твитов в месяц. Такая структура ценообразования затрудняла работу многочисленных метеорологических и транспортных агентств, которые ежедневно рассылают несколько автоматических твитов, чтобы предупредить пользователей о чрезвычайных ситуациях или задержках в пути. Базовый уровень платной услуги стоит $100 в месяц, а «дешевый» корпоративный план, как сообщается, достигает $42 000 в месяц.
Будет ли сделано исключение из платного тарифа для других организаций государственного сектора, не связанных с аварийными и транспортными службами – пока неясно.