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Опубликовано 28 января 2024, 23:15
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Twitter решил бороться с пикантными ИИ-фото с Тейлор Свифт очень радикально

Убрав полную возможность поиска по ее имени
X, ранее известная как Twitter, похоже, заблокировала поиск Тейлор Свифт из-за всплеска эротических графических поп-звезды, созданных искусственным интеллектом. При попытке поиска по словам «Тейлор Свифт» или «Тейлор Свифт AI» появляется сообщение «Что-то пошло не так», что говорит о намеренном ограничении.

Однако эффективность блокировки сомнительна, поскольку альтернативные поисковые запросы и небольшие модификации легко обходят ограничения. X выпустила заявление, в котором признала проблему, заявив, что активно удаляет идентифицированные изображения и принимает меры против аккаунтов, которые ими делятся, ссылаясь на запрет несанкционированной наготы и «синтетических медиа».

Тем временем другие платформы выводят предупреждающие сообщения, не показывая результаты по соответствующим поисковым запросам, ассоциируя их с потенциально опасными действиями. Сообщается, что Тейлор Свифт рассматривает возможность судебного преследования хостинговых сайтов, а генеральный директор Microsoft Сатья Наделла выражает обеспокоенность по поводу дипфейков и призывает компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, создать более надежные средства защиты.

Пресс-секретарь Белого дома также призвал Конгресс принять закон, защищающий людей от порнографических дипфейков.

X не дала четкого ответа на запросы о намеренном блокировании имени Тейлор Свифт.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Тег:
#социальная сеть