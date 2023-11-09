Twitter сократил расходы на 60%, не жертвуя качеством

Компания перенесла значительную часть своих рабочих нагрузок обратно в локальную сеть и предпочла хранить медиа- и блоб-артефакты на месте, оптимизировав при этом инфраструктуру обработки данных в облаке. Кроме того, Twitter сократил штат сотрудников на 75%.

Успешный переход технологий позволил повысить финансовые показатели Twitter и одновременно увеличить производительность и надежность. Кроме того, это дает возможность инженерам компании более свободно внедрять инновации в свою инфраструктуру. Уроки, полученные компанией Twitter при выходе из облака, могут быть полезны и для других компаний.