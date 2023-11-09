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14:36, 09 ноября 2023
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Twitter сократил расходы на 60%, не жертвуя качеством

Как у них это вышло

Недавно Twitter (ныне Х) продемонстрировал потрясающее достижение, сократив свои ежемесячные расходы на облачные вычисления на 60%, и это достижение может произвести революцию в восприятии облачных вычислений бизнесом, считают некоторые эксперты.

Twitter сократил расходы на 60%, не жертвуя качеством

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Компания перенесла значительную часть своих рабочих нагрузок обратно в локальную сеть и предпочла хранить медиа- и блоб-артефакты на месте, оптимизировав при этом инфраструктуру обработки данных в облаке. Кроме того, Twitter сократил штат сотрудников на 75%.

Успешный переход технологий позволил повысить финансовые показатели Twitter и одновременно увеличить производительность и надежность. Кроме того, это дает возможность инженерам компании более свободно внедрять инновации в свою инфраструктуру. Уроки, полученные компанией Twitter при выходе из облака, могут быть полезны и для других компаний.

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