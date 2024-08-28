Twitter создал свой аналог Zoom

Сотрудник X Крис Парк рассказал, что компания провела свою первую внутреннюю конференцию с использованием нового инструмента. Отзывы были положительными, а такие функции, как улучшенные уведомления о входе и выходе участников, были «отмечены для дальнейшего развития». Реакция Маска, являющая собой огненный эмодзи, служит признанием проекта (под его руководством X прекратила традиционное общение с прессой).

Исследователи приложения уже выяснили, что пользователи смогут инициировать или планировать встречи прямо из приложения для iOS, а хосты могут даже устанавливать уникальные коды входа для дополнительной безопасности.