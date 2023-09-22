Twitter удалит введенную лишь год назад функцию Circles

Twitter удалит введенную лишь год назад функцию CirclesПопулярности она, видимо, не снискала
X, ранее известная как Twitter, объявила о прекращении использования функции «Круги» (Circles), предназначенной для обмена сообщениями с избранной группой людей, а не со всей базой подписчиков. Согласно недавнему заявлению, функция будет отключена 31 октября.
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После этой даты пользователи больше не смогут создавать новые сообщения, ограниченные «кругами», или добавлять в них отдельных пользователей. Однако пользователи сохранят возможность удалять людей из своих кругов, и компания предоставит им инструкции, как это сделать.
Первоначально Twitter представил эту функцию в августе 2022 года, еще до приобретения платформы Илоном Маском.
X не назвал конкретную причину прекращения работы «Кругов», но, судя по всему, компания больше внимания уделяет своей функции «Сообщества», аналогичной «Пабликам» во Вконтакте.