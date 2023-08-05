Twitter украл уже второй аккаунт у пользователей

Несмотря на периодически поступавшие предложения о покупке аккаунта, Вот сопротивлялся. Однако недавно он получил электронное письмо от Twitter, в котором говорилось, что аккаунт будет присвоен компанией, а ему выдадут новый.

Twitter предложил Воту альтернативные имена пользователей, но ни одно из них не показалось ему привлекательным. Хотя первоначальной реакцией Вота было разочарование, он по-прежнему считает Twitter своей основной социальной платформой, хотя в качестве небольшого протеста он отменил подписку Twitter Blue.

На фоне того, что Twitter переживает ребрендинг в X, уже поступали случаи присвоения соцсетью имен аккаунтов. Так, Twitter без лишнего шума забрал у мужчины имя пользователя @X.