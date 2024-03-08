Twitter внедрил длинные статьи: благо для блогеров, вред для пользователей

Статьи предлагают базовый текстовый редактор с поддержкой встроенных медиафайлов и некоторыми опциями форматирования, такими как маркированные списки. Но главное преимущество заключается в ограничении количества символов: ранние тесты показывают, что объем статьи составляет 100 000 символов, что соответствует примерно 15 000 слов — это значительное улучшение по сравнению с текущим ограничением в 25 000 символов для «длинных постов», доступных премиум-пользователям.

Интересно, что разработка инструментов для длинных сообщений началась еще до приобретения Илоном Маском соцсети. Еще в 2022 году компания, тогда еще под другим руководством, показала прототип под названием «Заметки», нацеленный на привлечение создателей новостных лент. В прошлом году Маск подтвердил продолжение разработки этих инструментов публикации.

Развертывание «Статей» представляет собой обоюдоострый меч. В то время как авторы радуются возможности публиковать подробный контент, сохраняются опасения по поводу потенциальной информационной перегрузки в лентах пользователей. Не вытеснят ли эти объемные материалы более короткий и легко усваиваемый контент, которым традиционно славится экс-Twitter?