Twitter (X) добился блокировки закона в Калифорнии

В иске, поданном компанией X в прошлом году, утверждалось, что калифорнийский закон нарушает свободу слова. Хотя суд низшей инстанции ранее отклонил просьбу X о предварительном запрете, апелляционный суд отменил это решение. Суд счел, что требования закона «более обширны, чем это необходимо» для «достижения цели штата по обеспечению прозрачности модерации контента».

Время подачи иска примечательно, учитывая недавнюю критику практики X по модерированию контента: после приобретения платформы Илоном Маском компания X значительно сократила команду модераторов контента, что привело к постоянным замечаниям по поводу ее работы с дезинформацией и «разжиганием ненависти».

Офис генерального прокурора Калифорнии Роба Бонта заявил, что они изучают мнение суда и примут решение о дальнейших юридических шагах. X назвала это решение «триумфом свободы слова».