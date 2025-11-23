Twitter (X) начал показывать, где «находится» владелец аккаунта

Метка в теории должна помочь пользователям понять, откуда публикуются сообщения, прежде чем лайкать, комментировать или репостить. Это также может облегчить выявление ботов или подозрительных аккаунтов.

Функция внедряется постепенно, и пока видна не всем пользователям. В будущем, возможно, появятся настройки для скрытия метки или «оспаривания некорректной информации», пишут СМИ.