Twitter (X) предрекли судьбу Telegram

Опубликовано 25 августа 2024, 12:56
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Twitter (X) предрекли судьбу TelegramНа фоне юридических разногласий
Вивек Рамасвами, бывший кандидат в президенты США, предположил, что соцсеть X, ранее известная как Twitter, вскоре может столкнуться с юридическими проблемами, подобными тем, что сейчас обрушиваются на Telegram и его основателя Павла Дурова, пишет Лента.ру. Рамасвами поделился этим прогнозом на своей странице в X, заявив: «Сегодня Telegram. Завтра будет X».
Это предупреждение появилось в связи с недавними событиями, связанными с Дуровым, который был задержан 24 августа во французском аэропорту. Основатель Telegram обвиняется в содействии незаконной деятельности через свою платформу, включая торговлю наркотиками, преступления против детей и мошенничество. В случае вынесения обвинительного приговора Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.
Илон Маск, владелец компании X, отреагировал на арест Дурова остроумным комментарием, предвидя будущее, в котором активность в социальных сетях может привести к суровым наказаниям в Европе.