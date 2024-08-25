Twitter (X) предрекли судьбу Telegram

Это предупреждение появилось в связи с недавними событиями, связанными с Дуровым, который был задержан 24 августа во французском аэропорту. Основатель Telegram обвиняется в содействии незаконной деятельности через свою платформу, включая торговлю наркотиками, преступления против детей и мошенничество. В случае вынесения обвинительного приговора Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Илон Маск, владелец компании X, отреагировал на арест Дурова остроумным комментарием, предвидя будущее, в котором активность в социальных сетях может привести к суровым наказаниям в Европе.