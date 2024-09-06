Twitter (X) решило покинуть четверть рекламодателей

Опубликовано 06 сентября 2024, 06:451 мин.
Twitter (X) решило покинуть четверть рекламодателейВ следующем году
В новом отчете компании Kantar говорится о тревожной тенденции для X (бывший Twitter): 26% рекламодателей планируют сократить расходы на рекламу на платформе в ближайший год. Исследование, основанное на опросе 18 000 потребителей и 1000 маркетологов по всему миру, подчеркивает «резкое снижение доверия рекламодателей» с момента приобретения компании Илоном Маском, пишут СМИ.
Доверие рекламодателей к X достигло исторического минимума, и только 4% маркетологов считают платформу безопасной для своих брендов. Этот спад произошел после ряда противоречий, в том числе после «оскорбительных» высказываний Маска в адрес рекламодателей. Он обвинил некоторых рекламодателей в «шантаже» и даже подал в суд на отраслевые группы и компании за якобы «незаконный бойкот».
Несмотря на эти проблемы, X заявляет об улучшении для брендов, включая лучшую производительность и аналитику.