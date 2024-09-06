Twitter (X) решило покинуть четверть рекламодателей

Доверие рекламодателей к X достигло исторического минимума, и только 4% маркетологов считают платформу безопасной для своих брендов. Этот спад произошел после ряда противоречий, в том числе после «оскорбительных» высказываний Маска в адрес рекламодателей. Он обвинил некоторых рекламодателей в «шантаже» и даже подал в суд на отраслевые группы и компании за якобы «незаконный бойкот».

Несмотря на эти проблемы, X заявляет об улучшении для брендов, включая лучшую производительность и аналитику.