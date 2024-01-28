Twitter (X) создаст «штаб-квартиру» по модерации контента

Этот шаг произошел как раз в то время, когда генеральный директор X Линда Яккарино (Linda Yaccarino) должна 31 января дать показания в судебном комитете Сената по поводу того, как компания справляется с CSAM. Новый офис — это первая специальная команда по вопросам доверия и безопасности с тех пор, как Илон Маск распустил предыдущую команду вскоре после приобретения платформы.

Хотя X пока не раскрывает ни точных сроков открытия офиса, ни конкретных задач, которые будет решать команда из 100 человек, руководитель бизнес-операций компании Джо Бенаррох заявил, что команда также будет помогать в других видах модерации, включая обеспечение соблюдения политики против «языка ненависти».

В объявлении о вакансии модератора контента для X в Остине указано, что модераторы будут отвечать за расследование таких проблем, как спам, мошенничество и предоставление поддержки клиентам. Это позволяет предположить, что новая команда будет играть более широкую роль в управлении контентом на платформе помимо CSAM.