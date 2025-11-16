Twitter (X) теперь ещё и мессенджер

Опубликовано 16 ноября 2025, 09:451 мин.
Twitter (X) теперь ещё и мессенджерНовый сервис Chat
Экс-Twitter (X) представил обновлённый сервис обмена сообщениями под названием Chat. Он заменяет личные сообщения и делает приложение ближе к другим популярным мессенджерам. Среди нововведений — голосовые и видеозвонки, отправка файлов, а также возможность редактировать и удалять отправленные сообщения.
© X.com
Одним из ключевых улучшений стала защита переписки. Chat поддерживает сквозное шифрование, а также уведомления о сделанных скриншотах. Обновление уже доступно на iOS и в веб-версии, а вскоре появится и на Android. Разработчики сейчас также работают над функцией голосовых сообщений.
Раньше X уже тестировала зашифрованный обмен сообщениями, но временно приостанавливала работу функции. Теперь шифрование стало доступно и для групповых чатов, и для медиафайлов. Однако сервис предупреждает: метаданные, например информация о получателе, всё же не шифруются.