Twitter (X) теперь ещё и мессенджер

Одним из ключевых улучшений стала защита переписки. Chat поддерживает сквозное шифрование, а также уведомления о сделанных скриншотах. Обновление уже доступно на iOS и в веб-версии, а вскоре появится и на Android. Разработчики сейчас также работают над функцией голосовых сообщений.

Раньше X уже тестировала зашифрованный обмен сообщениями, но временно приостанавливала работу функции. Теперь шифрование стало доступно и для групповых чатов, и для медиафайлов. Однако сервис предупреждает: метаданные, например информация о получателе, всё же не шифруются.