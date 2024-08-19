Twitter (X) ушел из Бразилии. Илон Маск обвинил в этом цензуру

Опубликовано 19 августа 2024, 10:30
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Twitter (X) ушел из Бразилии. Илон Маск обвинил в этом цензуруИ судью Верховного суда
Бывший Twitter (X) Илона Маска внезапно закрыл свой офис в Бразилии на фоне растущего конфликта с судьей Верховного суда страны Александре де Мораесом.
Решение было принято после того, как де Мораес якобы пригрозил арестовать юридического представителя X в Бразилии Рейчел Нова Консейкао, если компания не выполнит судебные предписания об удалении определенного контента.
Маск уже несколько месяцев находится в состоянии публичной вражды с де Мораесом: судья обвиняет X в том, что она укрывает "цифровых ополченцев", распространяющих фальшивые новости и разжигающих ненависть. Де Мораес ранее накладывал ежедневные штрафы и угрожал судебными исками в отношении X за невыполнение распоряжений.
В ответ Маск обвинил де Мораеса в попытке цензурирования платформы, заявив, что действия судьи незаконны и являются нарушением процессуальных норм.