Twitter (X) верит, что «настройки чувствительности» вернут рекламодателей

Twitter (X) верит, что «настройки чувствительности» вернут рекламодателейЕсть три варианта
Стремясь вернуть доверие рекламодателей, компания X (ранее известная как Twitter) представила новые «настройки чувствительности», позволяющие рекламодателям контролировать тип контента, который появляется рядом с их объявлениями.
Этот шаг последовал за 50%-ным падением доходов от рекламы в X под руководством Илона Маска, когда бренды были обеспокоены наличием на платформе «разжигания ненависти» и «нежелательного контента».
Настройки чувствительности будут использовать машинное обучение для корректировки смежности контента в соответствии с выбранным рекламодателем пороговым значением.
Настройки включают в себя «консервативный» и «стандартный» варианты, первый из которых исключает контент, связанный с разжиганием ненависти, сексуальным контентом, ненормативной лексикой и т.п. Второй вариант допускает спам и контент, связанный с наркотиками.
X также планирует ввести «расслабленную» настройку.