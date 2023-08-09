Twitter (X) верит, что «настройки чувствительности» вернут рекламодателей

Этот шаг последовал за 50%-ным падением доходов от рекламы в X под руководством Илона Маска, когда бренды были обеспокоены наличием на платформе «разжигания ненависти» и «нежелательного контента».

Настройки чувствительности будут использовать машинное обучение для корректировки смежности контента в соответствии с выбранным рекламодателем пороговым значением.