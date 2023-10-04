Twitter (X) заставили заплатить $1,1 млн своим бывшим руководителям

Решение было вынесено в пользу бывшего генерального директора Twitter Парага Агравала (Parag Agrawal) и бывшего ведущего специалиста по политике Виджая Гадде (Vijaya Gadde), а также других руководителей. Судья пришел к выводу, что Twitter «нарушил свои обязанности по покрытию судебных расходов, вызванных их работой в компании».

После приобретения Маском компании Twitter он уволил Агравала и других топ-менеджеров, что привело к судебным спорам.

Хотя представители компании были шокированы суммой в 1,1 млн долларов, судья в конечном итоге вынес решение в пользу бывших руководителей Twitter, заявив, что сумма, хотя и была высокой, не является необоснованной.