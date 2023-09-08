Twitter закончит свой ребрендинг 29 сентября

Хотя многие ссылки на Twitter будут заменены, некоторые URL-адреса, например, связанные с документацией для разработчиков, по-прежнему будут содержать «twitter».

Кроме того, из условий были исключены ссылки на Periscope, бывшее приложение Twitter для прямых трансляций, которое было закрыто в 2021 году.

Есть и другие изменения в условиях, в том числе раздел, запрещающий пользователям участвовать в коллективных исках, и более строгая политика, запрещающая скрепинг сервисов Twitter без предварительного письменного согласия. Это изменение соответствует предпочтениям владельца X Илона Маска, который известен своей позицией против сбора данных.

Кроме того, 29 сентября 𝕏 представит новую политику конфиденциальности, которая расширит перечень собираемых от пользователей данных.