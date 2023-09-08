Twitter закончит свой ребрендинг 29 сентября

Twitter закончит свой ребрендинг 29 сентябряНу и «𝕏» с ними
В рамках новых условий предоставления услуг, которые вступают в силу 29 сентября, Twitter вносит существенные изменения в брендинг. Платформа заменяет слово «твит» словом «пост» и сводит к минимуму использование слова «Twitter» в пользу буквы «𝕏».
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Хотя многие ссылки на Twitter будут заменены, некоторые URL-адреса, например, связанные с документацией для разработчиков, по-прежнему будут содержать «twitter».
Кроме того, из условий были исключены ссылки на Periscope, бывшее приложение Twitter для прямых трансляций, которое было закрыто в 2021 году.
Есть и другие изменения в условиях, в том числе раздел, запрещающий пользователям участвовать в коллективных исках, и более строгая политика, запрещающая скрепинг сервисов Twitter без предварительного письменного согласия. Это изменение соответствует предпочтениям владельца X Илона Маска, который известен своей позицией против сбора данных.
Кроме того, 29 сентября 𝕏 представит новую политику конфиденциальности, которая расширит перечень собираемых от пользователей данных.