Twitter заменил эмодзи водяного пистолета на настоящий

Пользователи заметили это на прошлой неделе, хотя компания еще не сообщила причину изменений. Первоначально Twitter заменил эмодзи пистолета на зелено-оранжевый водяной пистолет в 2018 году, следуя более широкой тенденции, которую в 2016 году возглавила компания Apple. Позже этот переход был одобрен консорциумом Unicode, который переименовал эмодзи пистолета в «водяной пистолет», чтобы отразить «менее агрессивное изображение».