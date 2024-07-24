Twitter заменил эмодзи водяного пистолета на настоящий

Опубликовано 24 июля 2024, 21:00
1 мин.
Twitter заменил эмодзи водяного пистолета на настоящийВозврат к истокам
X, ранее известная как Twitter, сделала интересный шаг, заменив эмодзи водяного пистолета на обычный пистолет. Это изменение произошло спустя несколько лет после того, как Twitter присоединился к другим платформам, таким как Google и Apple, приняв символ водяного пистолета для продвижения «менее жестокого образа».
Пользователи заметили это на прошлой неделе, хотя компания еще не сообщила причину изменений. Первоначально Twitter заменил эмодзи пистолета на зелено-оранжевый водяной пистолет в 2018 году, следуя более широкой тенденции, которую в 2016 году возглавила компания Apple. Позже этот переход был одобрен консорциумом Unicode, который переименовал эмодзи пистолета в «водяной пистолет», чтобы отразить «менее агрессивное изображение».
Однако владельцы платформ сохраняют за собой право самостоятельно разрабатывать дизайн своих эмодзи. В настоящее время обновленный эмодзи пистолета можно увидеть только в веб-версии X.
Пользователям мобильных приложений стоит ожидать обновления в ближайшем будущем.