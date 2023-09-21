Twitter занял низшее место среди соцсетей по борьбе с дезинформацией о климате

Среди оцениваемых платформ наибольшую оценку получил Pinterest - 12 баллов, за ним следует TikTok - 9 баллов, Facebookи Instagram - 8 баллов. YouTube набрал шесть баллов. Удивительно, но X (ранее известная как Twitter), заработала всего один балл и заняла самое низкое место в рейтинге.

Несмотря на то, что в прошлом году компания X объявила о запрете рекламы, отрицающей изменение климата, после приобретения компании Илоном Маском в 2022 году соблюдение этой политики стало неопределенным. Исследователи пришли к выводу, что X не имеет четкой политики и прозрачности в отношении своих действий по борьбе с климатической дезинформацией.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена