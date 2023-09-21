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18:40, 21 сентября 2023
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Twitter занял низшее место среди соцсетей по борьбе с дезинформацией о климате

Даже у YouTube больше

Анализ, проведенный недавно коалицией Climate Action Against Disinformation, показал, что основные платформы социальных сетей не способны адекватно модерировать дезинформацию об изменении климата.

Twitter занял низшее место среди соцсетей по борьбе с дезинформацией о климате

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Среди оцениваемых платформ наибольшую оценку получил Pinterest - 12 баллов, за ним следует TikTok - 9 баллов, Facebookи Instagram - 8 баллов. YouTube набрал шесть баллов. Удивительно, но X (ранее известная как Twitter), заработала всего один балл и заняла самое низкое место в рейтинге.

Несмотря на то, что в прошлом году компания X объявила о запрете рекламы, отрицающей изменение климата, после приобретения компании Илоном Маском в 2022 году соблюдение этой политики стало неопределенным. Исследователи пришли к выводу, что X не имеет четкой политики и прозрачности в отношении своих действий по борьбе с климатической дезинформацией.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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