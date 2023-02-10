Twitter зарабатывает миллионы долларов на ранее забаненных аккаунтах

В отчете рассматривалось текущее взаимодействие с 10 аккаунтами, которые ранее были заблокированы " за "публикацию ненавистнического контента и опасных заговоров". Аккаунты, как сообщается, были восстановлены после того, как Илон Маск купил Twitter.

Чтобы оценить охват аккаунтов, CCDH проанализировал почти 10 000 их твитов за 47 дней в декабре 2022 и январе 2023 года.

Для того чтобы определить, какой доход Twitter может принести реклама, CCDH создал три новых аккаунта в Twitter. С них Центр подписался на эти 10 ранее упомянутых аккаунта. Авторы исследования обнаружили, что реклама появлялась примерно раз в 6,7 твитов. Затем, используя данные аналитической компании Brandwatch, которая подсчитала, что реклама в Twitter стоит в среднем $6,46 за 1 000 показов, CCDH пришла к выводу, что учитывая охват этих 10 аккаунтов, платформа с них получает до $19 млн от показа рекламы.