Тёмная тема ИИ Google показалась компании слишком тёмной

Опубликовано 09 ноября 2024, 12:451 мин.
Тёмная тема ИИ Google показалась компании слишком тёмнойОна стала светлее
Google недавно внедрила небольшие изменения в темную тему ИИ Gemini, заменив прежний оттенок черного на более мягкий светло-серый. Теперь дизайн «гармонирует» с темной темой поисковика Google, который также получил более светлые оттенки в последних обновлениях. Боковая панель и поле поиска также стали светлее.
Новая темная тема теперь видна на большинстве подстраница gemini.google.com, некоторые, такие как страница расширений, все еще отображают прежние цвета, пишут СМИ. Эти изменения следуют за аналогичными обновлениями темной темы для Gemini на Android, обновлений для iOS пока не было.
Gemini — это новейшая разработка Google в области ИИ, представляющая собой большую языковую модель. По сути, это очень умный компьютерный алгоритм, способный понимать и генерировать человеческий текст.