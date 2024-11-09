Тёмная тема ИИ Google показалась компании слишком тёмной

Новая темная тема теперь видна на большинстве подстраница gemini.google.com, некоторые, такие как страница расширений, все еще отображают прежние цвета, пишут СМИ. Эти изменения следуют за аналогичными обновлениями темной темы для Gemini на Android, обновлений для iOS пока не было.

Gemini — это новейшая разработка Google в области ИИ, представляющая собой большую языковую модель. По сути, это очень умный компьютерный алгоритм, способный понимать и генерировать человеческий текст.