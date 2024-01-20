Тысячи компаний продолжили делиться личными данными людей с Facebook*

Одна компания, LiveRamp, фигурировала в данных 96% участников. Среди других компаний, поделившихся данными, были такие ритейлеры, как Home Depot, Walmart и Macy’s, а также компании, предоставляющие кредитные отчеты и потребительские данные, такие как Experian и TransUnion’s Neustar, а также Amazon, Etsy и PayPal.

В число передаваемых данных входит информация о том, что люди делают за пределами платформ Facebook*, например, посещают веб-сайты, совершают покупки и взаимодействуют с брендами. Эти данные могут быть использованы для целевой рекламы.

Consumer Reports также обнаружила, что инструменты прозрачности Meta* не очень полезны. Названия многих поставщиков данных неясны, а компаниям, предоставляющим услуги рекламодателям, часто разрешается игнорировать запросы об отказе.

Consumer Reports призывает внести ряд изменений в политику, в том числе обязать компании принять стратегии «минимизации данных» и повысить прозрачность рекламы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена