Тысячи людей отправились в виртуальную поездку по Google Street View

Опубликовано 18 мая 2025, 14:151 мин.
Тысячи людей отправились в виртуальную поездку по Google Street ViewЕсли путешествия, то только такие
Тысячи людей участвуют в необычном виртуальном путешествии под названием Internet Roadtrip. Это онлайн-игра, в которой участники совместно управляют «машиной» на картах Google Street View. Каждые 10 секунд все голосуют, куда поехать дальше — повернуть, посигналить или сменить радиостанцию. Машина движется по дорогам, выбранным большинством.
За один раз играет около тысячи человек, а общение происходит через Discord. Движение машины очень медленное — даже медленнее, чем пешком. Из-за этого и особенностей Google Street View, например, отсутствия снимков на некоторых дорогах, путешествие к далёким местам вроде Аляски невозможно.
Главная цель игры — не добраться куда-то, а просто наслаждаться совместным путешествием: слушать радио и любоваться пейзажами вместе с тысячами незнакомцев из интернета.