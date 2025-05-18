Тысячи людей отправились в виртуальную поездку по Google Street View

За один раз играет около тысячи человек, а общение происходит через Discord. Движение машины очень медленное — даже медленнее, чем пешком. Из-за этого и особенностей Google Street View, например, отсутствия снимков на некоторых дорогах, путешествие к далёким местам вроде Аляски невозможно.

Главная цель игры — не добраться куда-то, а просто наслаждаться совместным путешествием: слушать радио и любоваться пейзажами вместе с тысячами незнакомцев из интернета.