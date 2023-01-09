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14:43, 09 января 2023
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Тысячи новых каналов: раскрыта статистика Telegram за 2022 год

Особенно много стало новостных каналов

По данным TGStat․ru стало понятно, сколько новых российских Telegram-каналов появилось в 2022 году.

Тысячи новых каналов: раскрыта статистика Telegram за 2022 год

Фото: Unsplash

Так, в категории «Искусство» было создано более 2370 новых каналов за год — рост в два раза! На 55% выросло количество каналов в категории «Новости и СМИ». В 2022 году появилось более 12 600 новых каналов.

Ниже можно увидеть более подробную статистику:

Тысячи новых каналов: раскрыта статистика Telegram за 2022 год

TGStat․ru

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