Тысячи новых каналов: раскрыта статистика Telegram за 2022 год

14:43, 09 января 2023
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Тысячи новых каналов: раскрыта статистика Telegram за 2022 годОсобенно много стало новостных каналов
По данным TGStat․ru стало понятно, сколько новых российских Telegram-каналов появилось в 2022 году.
Фото: Unsplash
Так, в категории «Искусство» было создано более 2370 новых каналов за год — рост в два раза! На 55% выросло количество каналов в категории «Новости и СМИ». В 2022 году появилось более 12 600 новых каналов.
Ниже можно увидеть более подробную статистику:
TGStat․ru