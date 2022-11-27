Тысячи рублей в трубу: выяснилось, что купленные никнеймы для Telegram могут отобрать

На самом деле аукцион Fragment позволяет «покупать цифровые коллекционные активы с помощью NFT-подобных смарт-контрактов». Там не продаются имена пользователей, платформа ими не владеет. Продаваемые NFT могут позволить привязать к аккаунту в Telegram ассоциированный с токеном юзернейм.

Аукцион отмечает, что Telegram предоставляет «преимущества», но не обещает, что мессенджер будет продолжать предоставлять услуги за NFT всегда. То есть обладатели NFT в конечном итоге могут остаться без юзернеймов не смогут претендовать на возмещение средств. Конфискация может произойти и при нарушении правил Telegram.