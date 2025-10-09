У 1Password появилась функция защиты паролей от ИИ-браузеров

Современные ИИ-инструменты, такие как Claude, Gemini или ChatGPT, могут автоматически просматривать сайты, бронировать билеты и создавать плейлисты. Те же функции имеет ИИ-браузер Comet. В отличие от человека, ИИ-агент может случайно «запомнить» пароль и допустить утечку. Новая функция 1Password решает эту проблему, вводя пароли напрямую в браузер только после подтверждения человеком.

Когда ИИ-агент запрашивает доступ к аккаунту, 1Password определяет нужные данные и отправляет запрос пользователю. Человек подтверждает его через любой доступный способ аутентификации. Затем расширение 1Password безопасно передаёт пароль в браузер через зашифрованный канал. ИИ-агент и языковая модель при этом не видят сами данные.

Secure Agentic Autofill пока доступна в раннем доступе.