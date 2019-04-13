У 48% россиян Telegram работает без VPN и прокси

Всего в исследовании приняли участие 67 тысяч человек. 47% респондентов рассказали, что применяют для стабильной работы мессенджера VPN и прокси. Только 5% признались, что никак не обходят блокировку и «страдают» от неё.

Исследование продолжается. Принять участие в нём можно по этой ссылке.

Напомним, блокировка Telegram началась 16 апреля 2018 года. Попытки её осуществить повлияли на работу многих сервисов, но доступность самого мессенджера на территории России осталась практически на прежнем уровне.