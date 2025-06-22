У активных пользователей ИИ ChatGPT стал хуже работать мозг

Их разделили на три группы: одна писала эссе с помощью ChatGPT, вторая — использовала Google, а третья справлялась без технологий. Исследование длилось четыре месяца. В это время участники носили специальные датчики (ЭЭГ), фиксирующие активность мозга.

Результаты оказались тревожными. У группы, использовавшей ChatGPT, наблюдалось снижение активности мозга, слабее работали участки, отвечающие за внимание и мышление, а также падали результаты написанных текстов. У «гуглящих» показатели были средними, а наилучшие результаты — у тех, кто писал без помощи ИИ.

Другие исследования тоже подтверждают, что чрезмерное использование ИИ может ослаблять критическое мышление, вызывать привыкание, а иногда даже ухудшать психическое здоровье.

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