У Amazon появился ИИ-помощник для продавцов

Опубликовано 21 сентября 2024, 17:301 мин.
У Amazon появился ИИ-помощник для продавцовПроект "Амелия"
Amazon представила Project Amelia — новый ИИ-помощник, предназначенный для поддержки продавцов в управлении и развитии их бизнеса. В настоящее время «Амелия» доступна в бета-версии для некоторых американских продавцов и использует Amazon Bedrock для получения информации о показателях продаж и трафике покупателей.
Продавцы могут узнать о результатах своей деятельности, задав вопрос «Как идут дела в моем бизнесе?». ИИ ответит на них кратким изложением ключевых показателей, таких как последние данные о продажах и посещаемости сайта, а также сравнением с предыдущим годом. Кроме того, продавцы могут углубиться в изучение конкретных показателей продукта.
Будущие обновления Project Amelia позволят ей решать проблемы и помогать в решении различных задач. Например, продавцы смогут обратиться за помощью по поводу расхождений на складе и получить персональные рекомендации, а также связаться со службой поддержки Amazon.