У Amazon появился ИИ-помощник для продавцов

Продавцы могут узнать о результатах своей деятельности, задав вопрос «Как идут дела в моем бизнесе?». ИИ ответит на них кратким изложением ключевых показателей, таких как последние данные о продажах и посещаемости сайта, а также сравнением с предыдущим годом. Кроме того, продавцы могут углубиться в изучение конкретных показателей продукта.

Будущие обновления Project Amelia позволят ей решать проблемы и помогать в решении различных задач. Например, продавцы смогут обратиться за помощью по поводу расхождений на складе и получить персональные рекомендации, а также связаться со службой поддержки Amazon.