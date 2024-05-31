У американской версии TikTok будут собственные алгоритмы. Компания это отрицает

Reuters, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что цель проекта — убедить американских законодателей в независимости TikTok и избежать потенциального запрета в стране. Разделение кода отрезало бы доступ к огромным инженерным ресурсам ByteDance, утверждается в докладе.

TikTok категорически отрицает этот доклад, называя его «вводящим в заблуждение и фактически неточным». Пресс-секретарь Майкл Хьюз утверждает, что работа направлена на обеспечение безопасности данных и доверия пользователей, а не на разделение компании.

В настоящее время компания судится с правительством США из-за закона, требующего от нее «избавиться» от ByteDance к январю 2025 года.