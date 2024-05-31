У американской версии TikTok будут собственные алгоритмы. Компания это отрицает

Опубликовано 31 мая 2024, 21:00
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У американской версии TikTok будут собственные алгоритмы. Компания это отрицаетРазделение исходного кода, по ее словам, не будет
По слухам, TikTok работает над отдельным алгоритмом рекомендаций для своей американской версии, потенциально дистанцируясь от китайской материнской компании ByteDance. Однако компания категорически отрицает это сообщение.
Reuters, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что цель проекта — убедить американских законодателей в независимости TikTok и избежать потенциального запрета в стране. Разделение кода отрезало бы доступ к огромным инженерным ресурсам ByteDance, утверждается в докладе.
TikTok категорически отрицает этот доклад, называя его «вводящим в заблуждение и фактически неточным». Пресс-секретарь Майкл Хьюз утверждает, что работа направлена на обеспечение безопасности данных и доверия пользователей, а не на разделение компании.
В настоящее время компания судится с правительством США из-за закона, требующего от нее «избавиться» от ByteDance к январю 2025 года.