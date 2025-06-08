Опубликовано 08 июня 2025, 12:451 мин.
У Apple большие проблемы с Siri, и даже WWDC 2025 вряд ли их решит — СМИА как считаете вы?
Конференция разработчиков WWDC 2025 для Apple будет особенно важной. Ожидается редизайн iOS 26, обновления для iPad и Vision Pro, но все это может затмить главную проблему — неработающую голосовую помощницу Siri с поддержкой искусственного интеллекта, пишут СМИ.
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С октября 2024 года компания пыталась запустить обновлённую Siri на базе ИИ, но проект оказался сложным. По данным Bloomberg, Apple не справилась с багами и отложила запуск до 2025 года. Внутри компании команду, ответственную за Siri, даже прозвали «AIMLess» — игра слов, означающая «без цели».
Хотя большинство пользователей пока не особо интересуются ИИ-функциями — по разным опросам, 73% владельцев iPhone считают их бесполезными.
Но рано или поздно ей придётся ответить на главный вопрос: сможет ли Siri догнать остальных, или Apple останется позади в гонке за ИИ?