С октября 2024 года компания пыталась запустить обновлённую Siri на базе ИИ, но проект оказался сложным. По данным Bloomberg, Apple не справилась с багами и отложила запуск до 2025 года. Внутри компании команду, ответственную за Siri, даже прозвали «AIMLess» — игра слов, означающая «без цели».

Хотя большинство пользователей пока не особо интересуются ИИ-функциями — по разным опросам, 73% владельцев iPhone считают их бесполезными.

Но рано или поздно ей придётся ответить на главный вопрос: сможет ли Siri догнать остальных, или Apple останется позади в гонке за ИИ?