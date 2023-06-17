У Apple есть своя скрытая «социальная сеть»«Зарытая» в Apple Music
Apple Music, известный в первую очередь как музыкальный сервис, на самом деле предлагает несколько интересных социальных функций, которые позволяют пользователям общаться с друзьями и открывать для себя новую музыку, сообщает 9to5Mac.
В отличие от своего неудачного предшественника iTunes Ping, в Apple Music все «просто и удобно». Платформа позволяет подписываться на друзей, наблюдая информацию об их публичных плейлистах и недавно прослушанных треках. Это облегчает поиск новой музыки на основе вкусов знакомых вам людей.
Разумеется, конфиденциальность также является приоритетом, и пользователи могут выбрать приватность своего профиля или выборочно делиться плейлистами. Социальные функции Apple Music, возможно, и не имеют такой «шумихи» вокруг себя. Но как приятное дополнение к прослушиванию музыки – самое то.