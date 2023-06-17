У Apple есть своя скрытая «социальная сеть»

В отличие от своего неудачного предшественника iTunes Ping, в Apple Music все «просто и удобно». Платформа позволяет подписываться на друзей, наблюдая информацию об их публичных плейлистах и недавно прослушанных треках. Это облегчает поиск новой музыки на основе вкусов знакомых вам людей.