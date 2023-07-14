У Apple появились оффлайн-карты: насколько они хуже конкурентов

Загрузка офлайн-карт в Apple Maps представляет собой простой процесс, очень похожий на процедуру в похожих приложениях. Пользователи могут найти нужный город или место, и рядом с кнопками направления появится кнопка «Загрузить». Кроме того, пользователи могут получить доступ к опции автономных карт через меню настроек приложения. Выбрав карту для загрузки, пользователь может настроить нужную ему область.

Автономные карты оказываются полезными в таких ситуациях, как международные поездки или районы с ограниченной связью. При навигации без подключения к сети Apple Maps по умолчанию переходит к загруженной офлайн-карте. При этом пользователи по-прежнему могут прокладывать маршруты и осуществлять поиск мест.

Однако есть и некоторые отличия от конкурентов. Загруженные карты Google Maps занимают меньше места в памяти по сравнению с Apple Maps. При этом карты Apple предоставляют более полную информацию на страницах мест.