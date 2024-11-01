У авторов браузера Firefox есть и почтовый клиент: Thunderbird вышел на Android

Опубликовано 01 ноября 2024, 12:241 мин.
У авторов браузера Firefox есть и почтовый клиент: Thunderbird вышел на AndroidТеперь доступно для всех пользователей
Mozilla официально запустила долгожданное приложение Thunderbird для Android, сделав его доступным после бета-теста в начале октября. Этот почтовый клиент, известный своим акцентом на конфиденциальность, уже давно стал «стандартом» на Linux и других платформах, теперь дебютирует на мобильных устройствах, пишут СМИ.
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Пользователи могут загрузить Thunderbird напрямую из Google Play Store или как APK с GitHub. Приложение совместимо с устройствами на Android 5.0 и выше и предлагает интерфейс без рекламы, полагаясь лишь на добровольные пожертвования для своей поддержки.
Thunderbird позволяет добавлять и управлять несколькими адресами электронной почты, включая Gmail, Outlook и другие. Это упрощает доступ к почте без необходимости переходить на разные веб-сайты.
Разработка приложения поддерживается основной командой и глобальным сообществом добровольцев.