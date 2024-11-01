У авторов браузера Firefox есть и почтовый клиент: Thunderbird вышел на Android

Пользователи могут загрузить Thunderbird напрямую из Google Play Store или как APK с GitHub. Приложение совместимо с устройствами на Android 5.0 и выше и предлагает интерфейс без рекламы, полагаясь лишь на добровольные пожертвования для своей поддержки.

Thunderbird позволяет добавлять и управлять несколькими адресами электронной почты, включая Gmail, Outlook и другие. Это упрощает доступ к почте без необходимости переходить на разные веб-сайты.

Разработка приложения поддерживается основной командой и глобальным сообществом добровольцев.