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13:16, 25 января 2023
1 мин.

У части россиян перестал открываться магазин Apple

У кого-то с доступом всё в порядке

СМИ сообщили, что часть российских пользователей продуктов Apple не могут зайти в App Store.

У части россиян перестал открываться магазин Apple

Фото: Unsplash

Как пишет РБК, при попытке войти в приложение появляется сообщение «сбой подключения к App Store». С включённым VPN магазин приложений открывается нормально.

Один из пользователей рассказал, что «после обновления до iOS 16.3 не работают App Store, погода и т.д.».

У редакции Ferra.ru никаких проблем при попытке открыть App Store без VPN не возникло.

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