У части россиян перестал открываться магазин Apple

13:16, 25 января 2023
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У части россиян перестал открываться магазин AppleУ кого-то с доступом всё в порядке
СМИ сообщили, что часть российских пользователей продуктов Apple не могут зайти в App Store.
Фото: Unsplash
Как пишет РБК, при попытке войти в приложение появляется сообщение «сбой подключения к App Store». С включённым VPN магазин приложений открывается нормально.
Один из пользователей рассказал, что «после обновления до iOS 16.3 не работают App Store, погода и т.д.».
У редакции Ferra.ru никаких проблем при попытке открыть App Store без VPN не возникло.