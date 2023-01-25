У части россиян перестал открываться магазин Apple

Как пишет РБК, при попытке войти в приложение появляется сообщение «сбой подключения к App Store». С включённым VPN магазин приложений открывается нормально.

Один из пользователей рассказал, что «после обновления до iOS 16.3 не работают App Store, погода и т.д.».

У редакции Ferra.ru никаких проблем при попытке открыть App Store без VPN не возникло.