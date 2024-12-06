У ChatGPT появился новый уровень подписки по цене одного смартфона в месяц

Опубликовано 06 декабря 2024, 18:111 мин.
У ChatGPT появился новый уровень подписки по цене одного смартфона в месяцPro за 200 долларов с расширенными возможностями
OpenAI представила ChatGPT Pro — новый уровень подписки по цене $ 200 в месяц. Этот премиум-план включает в себя эксклюзивный доступ к усовершенствованной и способной на рассуждения модели o1 в режиме «Pro», которая использует больше вычислительных ресурсов для решения сложных задач. Подписчики также получают неограниченное использование GPT-4o и расширенного голосового режима.
Обновленная модель o1, которая пришла на смену предыдущей o1-preview, теперь доступна пользователям ChatGPT Plus и Team. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ на следующей неделе. OpenAI утверждает, что эта версия быстрее, точнее и лучше справляется с программированием, математикой и изображениями. Кроме того, она оптимизирована для «лаконичных ответов».
Стандартный уровень Plus за 20 долларов остается доступным, предлагая доступ к начальной версии модели o1. Дополнительные функции, включая просмотр веб-страниц и загрузку файлов, ожидаются в будущих обновлениях, хотя сроки их появления не называются.