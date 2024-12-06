У ChatGPT появился новый уровень подписки по цене одного смартфона в месяц

Обновленная модель o1, которая пришла на смену предыдущей o1-preview, теперь доступна пользователям ChatGPT Plus и Team. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ на следующей неделе. OpenAI утверждает, что эта версия быстрее, точнее и лучше справляется с программированием, математикой и изображениями. Кроме того, она оптимизирована для «лаконичных ответов».

Стандартный уровень Plus за 20 долларов остается доступным, предлагая доступ к начальной версии модели o1. Дополнительные функции, включая просмотр веб-страниц и загрузку файлов, ожидаются в будущих обновлениях, хотя сроки их появления не называются.