У ChatGPT появился сервис для работы с медицинскими данными пользователей

В OpenAI подчёркивают, что ChatGPT Health «не предназначен для постановки диагнозов или лечения и не заменяет врача». Его цель — помогать людям получше разбираться в «повседневных вопросах», связанных со здоровьем, и давать «более полезные ответы» с учётом «личной информации пользователя».

Для ChatGPT Health создано отдельное «пространство» внутри чат-бота. Все загруженные данные, файлы и диалоги хранятся отдельно от других чатов. OpenAI заявляет, что эта информация «не используется для обучения моделей и не передаётся за пределы сервиса».

На первом этапе доступ к сервису получит ограниченное число пользователей.