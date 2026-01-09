У ChatGPT появился сервис для работы с медицинскими данными пользователей

Опубликовано 09 января 2026, 08:401 мин.
У ChatGPT появился сервис для работы с медицинскими данными пользователейДоверились бы?
OpenAI представила новый сервис ChatGPT Health. Он позволяет пользователям делиться с чат-ботом своими медицинскими записями и данными из приложений для здоровья.
© OpenAI
В OpenAI подчёркивают, что ChatGPT Health «не предназначен для постановки диагнозов или лечения и не заменяет врача». Его цель — помогать людям получше разбираться в «повседневных вопросах», связанных со здоровьем, и давать «более полезные ответы» с учётом «личной информации пользователя».
Для ChatGPT Health создано отдельное «пространство» внутри чат-бота. Все загруженные данные, файлы и диалоги хранятся отдельно от других чатов. OpenAI заявляет, что эта информация «не используется для обучения моделей и не передаётся за пределы сервиса».
На первом этапе доступ к сервису получит ограниченное число пользователей.