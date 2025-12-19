У ChatGPT появился свой «магазин приложений»

Приложения нужно отправлять на проверку, после одобрения они смогут появиться в специальном каталоге, который уже СМИ называют «магазином приложений».

О планах добавить приложения в ChatGPT компания рассказала еще в октябре. Тогда OpenAI объяснила, что хочет «расширить возможности чат-бота» и сделать его «более полезным в повседневных задачах». К проекту сразу подключились крупные компании, такие как Expedia, Spotify, Zillow и Canva.

Теперь OpenAI открывает доступ к этой системе для более широкого круга разработчиков. С помощью этих приложений люди смогут в теории заказывать продукты, превращать текстовые планы в презентации и др. прямо в чате.

Для создания таких приложений OpenAI предлагает специальный набор инструментов, который пока находится в тестовом режиме.