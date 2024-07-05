У «читалок» Amazon Kindle сломалась загрузка книг

Опубликовано 05 июля 2024, 18:56
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У «читалок» Amazon Kindle сломалась загрузка книгИз-за проблем с сервером
Система «читалок» Amazon Kindle пережила широкомасштабный сбой, не позволяя пользователям загружать только что купленные книги и получать доступ к книгам в своих библиотеках. По сообщениям, загрузка останавливалась на однозначных процентах.
Good e-Reader связался со службой поддержки Amazon, которая подтвердила осведомленность о ситуации, приписав ее проблемам с сервером. Перебои затронули такие модели Kindle, как Paperwhite, Oasis, Signature Edition и Kindle Basic во многих странах и регионах.
Кроме того, Amazon борется с другой постоянной ошибкой в системе Send to Kindle, из-за которой Send to Kindle для ПК и Mac и Chrome-расширение не работают уже три недели. Несмотря на эти проблемы, приложения Amazon Kindle для Android и iOS работает.