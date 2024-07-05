У «читалок» Amazon Kindle сломалась загрузка книг

Good e-Reader связался со службой поддержки Amazon, которая подтвердила осведомленность о ситуации, приписав ее проблемам с сервером. Перебои затронули такие модели Kindle, как Paperwhite, Oasis, Signature Edition и Kindle Basic во многих странах и регионах.

Кроме того, Amazon борется с другой постоянной ошибкой в системе Send to Kindle, из-за которой Send to Kindle для ПК и Mac и Chrome-расширение не работают уже три недели. Несмотря на эти проблемы, приложения Amazon Kindle для Android и iOS работает.