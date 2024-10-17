У Cisco украли огромный объем данных: клиенты, корпоративные документы

Опубликовано 17 октября 2024, 03:001 мин.
У Cisco украли огромный объем данных: клиенты, корпоративные документыИ не только
Cisco в настоящее время расследует утверждения о том, что хакер взломал ее системы и украл значительное количество данных. Первоначальный инцидент осветил хакер «IntelBroker», который опубликовал подробности о взломе на форуме хакеров.
По словам IntelBroker, взлом произошел 6 октября 2024 года и привел к краже различных конфиденциальных данных, включая исходный код, учетные данные, сертификаты, информацию о клиентах и внутренние документы. Хакер поделился образцами украденных данных, чтобы подтвердить свои утверждения.
Cisco признала обвинения и подтвердила, что проводит тщательное расследование, чтобы оценить масштабы взлома. Хотя компания не предоставила конкретных подробностей о происшествии, она заверила, что принимает соответствующие меры для защиты своих систем и данных клиентов.