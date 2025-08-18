У детей стали популярны плюшевые игрушки с искусственным интеллектом

Она протестировала одну из таких игрушек — говорящего медвежонка Grem от стартапа Curio. По её словам, игрушка пыталась «подружиться» с ней, но ощущение было скорее такое, что медвежонок не заменяет обычного плюшевого мишку, а скорее пытается заменить родителя.

Хесс отмечает: хотя подобные игрушки действительно отвлекают детей от экранов, они формируют у ребёнка ощущение, что ответы на все вопросы находятся внутри гаджета.

В итоге она всё же позволила своим детям поиграть с Grem — но только после того, как вынула и спрятала голосовой модуль. Дети продолжали общаться с игрушкой, придумывали игры, а потом спокойно переключились на просмотр телевизора.